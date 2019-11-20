Еще пара боевых «Сушек» приземлилась в Барановичах: истребители поставила Россия

Обязательства по поставкам боевой авиационной техники на 2019 год выполнены, уточнили в Миноброны. Фото: Ваяр.

В Минобороны сообщают о поставках вооружения за 2019 год

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Ранее «Комсомолка» сообщала об эпичном приземлении боевых истребителей на авиабазе в Барановичах. Первая пара из дюжины предназначенных для поставок на вооружение истребителей неделю назад приземлилась на белорусской земле. И вот вслед за первыми двумя «Су-30» в республику прибыла еще одна военно-воздушная пара «Сушек».

Сообщалось, что всего Минобороны закупит в России 12 самолетов. И, как подчеркивали, в Совбезе РФ планировала разместить на территории Беларуси свою авиабазу, но Беларусь на это не пошла.

– Боевые самолеты «Су-30 СМ», вторая пара, так же приземлились в Барановичах. Многоцелевые истребители прибыли в нашу страну в среду, 20 ноября, – сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram.

Этим событием полностью выполняются контрактные обязательства по поставке боевой авиационной техники на 2019 год, подчеркнули в военном ведомстве.