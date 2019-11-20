2019-11-20T21:09:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сельчанка приехала в Полоцк купить зимнюю одежду для всей семьи, но перебрала в привокзальном кафе и осталась без денег

Пока грабителя поймали, он успел потратить все до копейки [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за тяги к спиртному женщина лишилась почти 1000 рублей.Из-за тяги к спиртному женщина лишилась почти 1000 рублей.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Жительница Полоччины выбралась в райцентр, чтобы купить зимние вещи для домочадцев, но в итоге лишилась и денег, и телефона. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Как выяснилось, сельчанка приехала в районный центр с крупной суммой. Однако прежде чем пойти за обновками, решила посидеть в привокзальном кафе. В «рюмочной» женщина изрядно перебрала, и кассирша попросила одного из посетителей вывести даму на свежий воздух.

– Мужчина согласился и вывел едва передвигавшую ноги «мать семейства» на платформу автовокзала. Там он усадил ее на скамейку и стал ждать удобного момента, чтобы ограбить. Когда к платформе подъехал автобус, мужчина взял свои вещи, сумочку женщины, сел в транспорт и был таков, – пояснили в пресс-службе.

Спустя время все еще не отрезвевшую сельчанку увидели правоохранители. Ночь потерпевшая провела в вытрезвителе. Утром она пришла в себя и рассказала о пропаже сумочки. Ущерб составил почти тысячу рублей: 700 рублей наличностью и смартфон.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след грабителя: мужчина попал на записи камер видеонаблюдения. Преступление совершил 59-летний безработный сельчанин из Шумилинского района.

– Фигурант сознался в преступлении и сказал, что когда забирал сумочку у пьяной женщины не думал, что в ней окажется такая крупная сумма. Тем не менее, к моменту задержания он успел не только растратить все деньги, но и продать мобильник. Против него возбуждено уголовное дело, – заключили в УВД.

Правоохранители задержали мужчину, который обокрал сельчанку, приехавшую Полоцк за покупками.Сотрудники милиции задержали мужчину, который обокрал сельчанку, приехавшую Полоцк за покупками

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