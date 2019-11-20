2019-11-20T21:57:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Сможете отгадать, какая достопримечательность Беларуси попала в Топ-25 National Geographic?

Подсказка: это не замок
Надежда БУТОВИЧ
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Зубры живут в Беларуси также и в Налибокской пущей.Зубры живут в Беларуси также и в Налибокской пущей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Редакция международного журнала National Geographic выбрала двадцать пять лучших и уникальных мест планеты для путешествий на 2020 год. Гиды издания не только советуют, что посмотреть в будущем году, но и буквально планируют путешествия – называя лучшую пору года для фанатов туризма.

Примечательно, что в этот раз среди 25 топовых мест планеты оказалась и белорусская достопримечательность: природный оазис, внесенный в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы уже догадались, что это?

Верно! Именно Беловежскую пущу советует National Geographic посетить в следующем году. Называя заповедник одним из последних уголков первозданной дикой природы, сохранившихся на территории Европы. В пуще обитают свыше 250 видов птиц и 59 млекопитающих, многие из которых считаются вымершими, в том числе беловежские зубры, напомнили редакторы NatGeo. А лучшим временем для биосферной экскурсии называют сентябрь и октябрь.

Также в Топе другие чудесные места: провинция Гуйчжоу (Китай), регион Тохоку (Япония), город-музей Тельч (Чехия), Мадленские острова (Канада), Форт Кочи (Индия), Национальный парк Закума (Чад), город Филадельфия и Нациoнальный парк Гранд-Каньон (США), Мальдивы, полуoстров Камчатка (Россия) и другие.

Если вы давно не были в Беловежской пуще и не видели зубров, «Комсомолка» предлагает посмотреть битву этих мощных животных в дикой природе. Автору ролика @ dimid_by удалось заснять просто эпичные «разборки»!

Бой зубров уровня UFC, только рефери у них сама природа..@dimid_by

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