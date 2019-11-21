Мужчина упал в цистерну с неизвестным веществом в Могилеве

Изменить размер текста: A A

В Могилеве 39-летний мужчина оказался в цистерне с неизвестным веществом. Сообщение об этом поступило в МЧС в 22.59 в среду, 20 ноября. Спасатели выехали на улицу Калужскую, где на территории одного из предприятий обнаружили пострадавшего. Мужчину достали из цистерны, он был без сознания. Мужчину госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Могилевском областном управлении МЧС, пострадавший - работник предприятия, на территории которого находилась цистерна. Что за вещество в ней было, уточняется.