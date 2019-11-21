2019-11-21T10:16:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина упал в цистерну с неизвестным веществом в Могилеве

Спасатели достали его из цистерны, мужчина был без сознания
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
В Могилеве человек оказался в цистерне с неизвестным веществом.В Могилеве человек оказался в цистерне с неизвестным веществом.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

В Могилеве 39-летний мужчина оказался в цистерне с неизвестным веществом. Сообщение об этом поступило в МЧС в 22.59 в среду, 20 ноября. Спасатели выехали на улицу Калужскую, где на территории одного из предприятий обнаружили пострадавшего. Мужчину достали из цистерны, он был без сознания. Мужчину госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Могилевском областном управлении МЧС, пострадавший - работник предприятия, на территории которого находилась цистерна. Что за вещество в ней было, уточняется.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24