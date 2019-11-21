2019-11-21T10:13:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Гродно атаковали телефонные мошенники: весь вечер требовали данные банковских карт

Пострадали около сорока человек, у них со счетов сняли все деньги
Алиса МИЕЛОФОН
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Телефонные мошенники весь вечер выманивали у жителей Гродно данные банковских карт.Телефонные мошенники весь вечер выманивали у жителей Гродно данные банковских карт.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Массовой атаке телефонных мошенников подверглись в среду вечером жители Гродно. Город буквально накрыло волной звонков от лжепредставителей банков. Мошенники под разными предлогами просили сообщить им данные банковских карт. Деньги со счетов людей, которые поверили мошенникам и сообщили им свои данные, списывались моментально. В милицию обратились как минимум сорок пострадавших.

- Милиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вам поступил подобный звонок - не идите на поводу у мошенников, не сообщайте им никакой информации, - напоминает УВД Гродненского облисполкома.

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