Гродно атаковали телефонные мошенники: весь вечер требовали данные банковских карт

Пострадали около сорока человек, у них со счетов сняли все деньги

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Массовой атаке телефонных мошенников подверглись в среду вечером жители Гродно. Город буквально накрыло волной звонков от лжепредставителей банков. Мошенники под разными предлогами просили сообщить им данные банковских карт. Деньги со счетов людей, которые поверили мошенникам и сообщили им свои данные, списывались моментально. В милицию обратились как минимум сорок пострадавших.

- Милиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию об их карточках. Если вам поступил подобный звонок - не идите на поводу у мошенников, не сообщайте им никакой информации, - напоминает УВД Гродненского облисполкома.