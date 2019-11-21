В Витебске отреставрировали Золотую Рыбку, у которой вандалы украли ключик и горшок

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Золотая Рыбка, скульптура которой установлена в Витебске в устье Витьбы, обрела свой первозданный вид. Ей вернули золотой ключик и горшочек с монетами, которые похитили неизвестные вандалы.

Без ключика Рыбка простояла больше года, а в 2019-м кто-то похитил и горшочек с монетами. Правоохранительные органы все еще ищут злоумышленников, сообщает ННВ. Кстати, использовать украденные элементы скульптурной композиции как металлолом у похитителей не получится. Рыбка изготовлена из полимербетона, так что горшочек и ключик с гербом города могут стать разве что своеобразными сувенирами.