2019-11-21T12:36:03+03:00
Общество
КП Беларусь

20-летний парень, страдающий диабетом, пропал в Витебске неделю назад

Молодой человек должен регулярно принимать лекарства - у него инсулинозависимая форма заболевания
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске пропал молодой человек, его ищут уже неделю. Фото: ПСО "Ангел".В Витебске пропал молодой человек, его ищут уже неделю. Фото: ПСО "Ангел".
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В Витебске ищут юношу, который 14 ноября ушел из дома. Роман Лазуко вышел из дома 15, корпус 1 по улице Актеров Еременко в период времени с 11.00 до 16.00. Куда он направился, родным неизвестно.

Роман Лазуко - высокий худощавый парень (рост 180 см), сероглазый, темноволосый. Он ушел из дома в черных джинсах, черном свитере с белым орнаментом, коротком черном пальто и коричнево-черных туфлях.

Молодой человек должен регулярно принимать лекарства - у него инсулинозависимая форма диабета. Всех, кто что-либо знает о пропавшем юноше, просят обращаться в Первомайский РОВД Витебска или связаться с волонтерами поискового отряда «Ангел» по телефонам 7733, +375 (33) 900-7771.

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