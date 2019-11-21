Госконтроль открыл горячую линию, куда можно жаловаться на беспорядок в школах. Успейте до 16 декабря!

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Если в школе, где учатся ваши дети, слишком холодно или слишком жарко, на стенах завелась плесень, в коридорах или классах грязно, а мимо вахтера то и дело проскальзывают подозрительные личности, донести информацию до контролирующих органов теперь можно, как говорится, в один клик. Комитет Госконтроля организовал горячие линии по вопросам функционирования учреждений общего среднего образования. Сигналы о нарушениях и недостатках в организации безопасного пребывания детей в школах выслушают по телефонам: в Брестской области - 8 (0162) 21-18-76; в Витебской области - 8 (0212) 37-61-53; в Гомельской области - 8 (0232) 23-83-85, 23-83-68; в Гродненской области - 8 (0152) 79-88-40, 79-88-18, 79-88-19; в г. Минске - 8 (017) 328-66-83, 328-59-09; в Минской области - 8 (017) 331-64-59; в Могилевской области 8 (0222) 62-48-97, 62-41-94, 62-54-22.

Действовать горячие линии будут до 16 декабря, сообщает пресс-служба КГК. Кроме того, в ближайшее время специалисты Госконтроля, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС и Госстандарта проверят, соответствуют ли условия пребывания детей в школах государственным стандартам.