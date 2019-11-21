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Мужчина приехал из Светлогорска в Речицу посмотреть футбол, а его авто ни с того ни с сего расколотили фанаты
Машину громили человек 15, там были и подростки
Фанаты разбили машину болельщика, который приехал на футбол в Речицу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Автомобиль «Рено Лагуна» пострадал от группы футбольных фанатов в Речице, пишет gp.by. Владелец автомобиля приехал на матч между светлогорским «Химиком» и речицким «Спутником» вместе со своим знакомым. Мужчина не мог и предположить, что на авто нападут хулиганы.
Всего в избиении автомобиля принимали участие пятнадцать-двадцать человек, в том числе и подростки. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемых на сегодняшний день четверо, в том числе двое несовершеннолетних, сообщает издание.
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