Небывалая атака кибермошенников в Беларуси: 150 жертв вишинга за два дня

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Более 150 человек обратились в правоохранительные органы Беларуси за два дня. С их карт-счетов исчезли деньги. Схема, которой пользовались преступники, была одинаковой: они звонили клиентам банков, представляясь сотрудниками службы безопасности или контакт-центра банка. Людям сообщали, что на их счета покушаются мошенники и под предлогом необходимости блокировки счета просят сообщить реквизиты платежных карт. Как только владелец карты сообщает реквизиты, деньги с его счета мгновенно похищают.

Так, только в Гродно вечером 20 ноября жертвами вишинга (так называется этот вид кибермошенничества) стали более 40 человек.

МВД предупреждает о том, как распознать мошенника. Если собеседник, представившийся сотрудником банка, использует фразы вроде «с вашей картой происходят мошеннические транзакции», «со счета уже списаны деньги и спасти их можно в считанные минуты», «от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить!», «на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть» - он пытается вас напугать. Это самая популярная схема работы мошенников. Важно помнить, что если в банке заподозрили, что с картой клиента производятся мошеннические операции, банк сам может заблокировать ее, не уточняя у клиента реквизиты. Сотрудник банка ни в каких обстоятельствах не будет просить у клиента назвать реквизиты карты или предоставить другую личную информацию! В любом случае, подозрительные ситуации лучше решать, лично придя в отделение банка или перезвонив по номерам контакт-центра, указанным на официальном сайте банка.

Правила безопасности для владельцев карт:

- ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию; -не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте; -применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.); -используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам «интернет-банкинг», социальным сетям и другим интернет-сервисам; -не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей и не запускайте их содержимое; -не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;- при посещении интернет-сайтов обращайте внимание на веб-адрес интернет-ресурса.