В Польше поймали белорусов, которые организовали нелегальную табачную фабрику

Троих белорусов поймали на нелегальной табачной фабрике в Польше. Там можно было производить 3000 сигарет в минуту. Фото: Пограничная служба Польши.

На подпольном предприятии можно было делать 3000 сигарет в минуту

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Нелегальную табачную фабрику обнаружили правоохранительные органы Польши в Великопольском воеводстве. Задержаны трое граждан Беларуси, сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Подпольных производителей сигарет поймали 14 ноября. На фабрике обнаружили 1,2 миллиона готовых сигарет и две тонны табака. Общая стоимость нелегального товара – без малого три миллиона злотых.

Нелегальная фабрика была неплохо оснащена технически – оборудование позволяло производить три тысячи сигарет в минуту.