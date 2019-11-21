КП Беларусь
В Борисове мужчина погиб в канализационном колодце
Он ремонтировал колодец и потерял сознание
Мужчина чинил колодец, потерял сознание и погиб. Фото: МЧС.
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62-летний мужчина погиб в Борисове. Он ремонтировал канализационный колодец. В какой-то момент мужчине стало плохо и он потерял сознание. Сообщение об этом поступило в МЧС вечером 20 ноября.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, они обнаружили мужчину в колодце на территории частного домовладения на трехметровой глубине. Его достали, но мужчина уже был мертв, сообщает СТВ.
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