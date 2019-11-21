2019-11-21T17:40:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Александр Лукашенко: У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь

Президент собрал совещание о развитии системы правительственной связи
Алиса МИЕЛОФОН
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Александр Лукашенко говорил о важности создания систем правительственной связи.Александр Лукашенко говорил о важности создания систем правительственной связи.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Александр Лукашенко провел совещание о развитии системы правительственной связи. На нем шла речь и об успехах, и о недостатках отечественной защищенной связи. Президент подчеркнул, что Беларусь в этой сфере абсолютно независима - в стране созданы свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств.

"Сделано немало, но далеко не все. Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить", - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Беларусь может и должна разрабатывать системы правительственной связи, в том числе и на экспорт, отметил президент. "Это пользуется спросом, и это немалые деньги, поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы", - сказал он.

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