В Минске в бомбоубежище нашли психотропы

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Во Фрунзенском районе Минска сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД нашли психотропное вещество в бомбоубежище, которое расположено на территории одного из предприятий. В 232 индивидуальных аптечках АИ-2 хранилось более 1300 таблеток лекарственного вещества «Тарен», в котором есть психотропные составляющие. Общий вес запрещенного вещества - более 290 граммов.

- В настоящее время установлен государственный контроль за хранением и использованием индивидуальных аптечек АИ-2, так как таблетки «Тарен» включены в список препаратов, содержащих психотропные вещества. Руководители предприятий и организаций в случае выявления наличия указанных аптечек на хранении должны организовать их уничтожение, - напомнила сотрудница ОИОС ГУВД Мингорисполкома Елена Свиридова.