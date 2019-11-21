2019-11-21T17:43:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: «Снижение продолжительности жизни курильщиков - огромная социальная потеря для общества»

В Беларуси курит каждый третий взрослый
Алиса МИЕЛОФОН
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Сегодня - день некурения. Минздрав напомнил: сигареты отнимают у вас 18 лет жизни.Сегодня - день некурения. Минздрав напомнил: сигареты отнимают у вас 18 лет жизни.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Каждый третий взрослый житель Беларуси курит. Такую статистику озвучил Минздрав накануне международного Дня некурения, который традиционно проходит в третий четверг ноября. Исследования проводились среди людей в возрасте от 18 до 69 лет и показали, что курильщиков среди опрошенных - 29,6 процента. Это на 12 процентов меньше по сравнению с 2001 годом. Но проблема по-прежнему остается актуальной.

- Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека. Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, это является огромной социальной потерей для нашего общества, - отметили в ведомстве.

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