2019-11-21T17:46:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно мужчина приставал к несовершеннолетним в соцсетях, в его телефоне нашли фото обнаженных мальчиков и сцены насилия над детьми

В 2019 году он вышел из мест лишения свободы - сидел за сексуальные действия в отношении несовершеннолетних
Алиса МИЕЛОФОН
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В Гродно поймали мужчину, который в сетях приставал к подросткам.В Гродно поймали мужчину, который в сетях приставал к подросткам.Фото: Оксана БРОВАЧ
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35-летний житель Гродно попал в поле зрения правоохранительных органов. Его подозревают в совращении несовершеннолетних через социальные сети, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

В памяти телефона мужчины нашли шокирующие фото и видео: на изображениях были обнаженные мальчики и подростки, а некоторые файлы содержали сцены насилия над детьми. Подобные изображения он рассылал знакомым через мессенджеры.

Мужчина был судим за распространение порнографических материалов, мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Из мест лишения свободы он вышел в 2019 году и сразу же начал искать в сети детей и подростков, с которыми предполагал впоследствии вступить в сексуальный контакт. Правовую оценку действиям мужчины даст Следственный комитет.

- Приведенный факт в очередной раз подтверждает обоснованность предложений МВД по криминализации груминга. Только за этот год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причем первоначальные действия педофилов имели место именно в сети интернет, - считает начальник ГУНиПТЛ МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

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