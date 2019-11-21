2019-11-21T17:48:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Бил по голове и отобрал сумку: пострадавшая попала в реанимацию, а преступника нашли в Минской области

Витебские правоохранительные органы поймали мужчину, который в Докшицком районе напал на женщину
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Мужчину, который избил и ограбил женщину в Докшицком районе, поймали под Минском. Фото: УВД.Мужчину, который избил и ограбил женщину в Докшицком районе, поймали под Минском. Фото: УВД.
Изменить размер текста:

Нападение случилось вечером 11 ноября неподалеку от остановки общественного транспорта вблизи деревни Березовка Докшицкого района. Неизвестный в безлюдном месте набросился на женщину и несколько раз ударил ее по голове. Злоумышленник забрал сумку, в которой были документы, деньги и два мобильных телефона, и сбежал. Женщину доставили в реанимацию.

- Несмотря на то, что сведения о приметах преступника были скудными, правоохранительные органы вышли на его след. В поле зрения попал ранее судимый житель Вилейского района Минской области. Мужчина 1957 года рождения год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал значительный срок за попытку изнасилования, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Мужчину нашли в частном доме в деревне Заболотье Минской области. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Полоцке мальчик угостил друзей снюсом, одному стало плохо. Милиция выявила два магазина, где это продавали
В Гродно мужчина приставал к несовершеннолетним в соцсетях, в его телефоне нашли фото обнаженных мальчиков и сцены насилия над детьми
Минздрав: «Снижение продолжительности жизни курильщиков - огромная социальная потеря для общества»
В Минске в бомбоубежище нашли психотропы
Александр Лукашенко: У каждого сегодня мобильный телефон - взял, позвонил - весь мир знает, о чем ты говоришь
В Борисове мужчина погиб в канализационном колодце
В Польше поймали белорусов, которые организовали нелегальную табачную фабрику
Небывалая атака кибермошенников в Беларуси: 150 жертв вишинга за два дня
Мужчина приехал из Светлогорска в Речицу посмотреть футбол, а его авто ни с того ни с сего расколотили фанаты
Госконтроль открыл горячую линию, куда можно жаловаться на беспорядок в школах. Успейте до 16 декабря!
20-летний парень, страдающий диабетом, пропал в Витебске неделю назад
В Витебске отреставрировали Золотую Рыбку, у которой вандалы украли ключик и горшок
Гродно атаковали телефонные мошенники: весь вечер требовали данные банковских карт
Мужчина упал в цистерну с неизвестным веществом в Могилеве
Сможете отгадать, какая достопримечательность Беларуси попала в топ-25 National Geographic?
Сельчанка приехала в Полоцк купить зимнюю одежду для всей семьи, но перебрала в привокзальном кафе и осталась без денег
Еще пара боевых «Сушек» приземлилась в Барановичах: истребители поставила Россия
«Набрасываются на женщин, держат в страхе прохожих и детей»: в Витебске стая бродячих собак терроризирует улицу
Круче, чем в кино! В Гомеле грабители пробили стену офиса, чтобы вынести сейф
Украинец хотел в Минске покататься на коньках, но забыл, что в паспорте у него лежит листочек конопли
МЧС: В Гродно вспыхнула крыша 6-этажного дома
В Смоленской области в ДТП погиб дальнобойщик из Беларуси