Бил по голове и отобрал сумку: пострадавшая попала в реанимацию, а преступника нашли в Минской области

Мужчину, который избил и ограбил женщину в Докшицком районе, поймали под Минском. Фото: УВД.

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Нападение случилось вечером 11 ноября неподалеку от остановки общественного транспорта вблизи деревни Березовка Докшицкого района. Неизвестный в безлюдном месте набросился на женщину и несколько раз ударил ее по голове. Злоумышленник забрал сумку, в которой были документы, деньги и два мобильных телефона, и сбежал. Женщину доставили в реанимацию.

- Несмотря на то, что сведения о приметах преступника были скудными, правоохранительные органы вышли на его след. В поле зрения попал ранее судимый житель Вилейского района Минской области. Мужчина 1957 года рождения год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал значительный срок за попытку изнасилования, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Мужчину нашли в частном доме в деревне Заболотье Минской области. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.