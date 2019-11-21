В Полоцке мальчик угостил друзей снюсом, одному стало плохо. Милиция выявила два магазина, где это продавали

Снюс продают в упаковках, похожих на чайные пакетики. Это опасная штука - передозировка может привести к отравлению и даже смерти. Фото: УВД.

Снюс – это как насвай, только снюс

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В двух магазинах Полоцка, где продавались табачные изделия, милиция нашла снюс. Изъяли в общей сложности около 250 упаковок.

Снюс принес в одну из школ подросток. Мальчик угостил друзей. В результате одному из ребят стало плохо, ему пришлось обратиться к врачу. Оказалось, снюс подросток купил в магазине, где разные виды этой некурительной смеси держали в закрытой витрине.

-Снюс – это смесь табака и щелочного компонента. Как и насвай, снюс запрещен к обороту с 1 января 2010 года. За реализацию снюса предусмотрена ответственность штраф до 45 базовых величин, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

В снюсе очень высокая концентрация никотина, он повышает агрессивность, делает человека эмоционально неустойчивым. Если снюс употребляет подросток, очень велик риск интоксикации организма. При легкой форме отравления кружится и болит голова, возникает тошнота. Тяжелая может привести к смерти.

В отношении распространителей снюса составлены административные протоколы. Подросток, который принес снюс в школу, еще не достиг возраста привлечения к ответственности, поэтому протокол составили в отношении его родителей.