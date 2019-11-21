2019-11-21T18:33:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Новые строительные нормы: в Беларуси лифты будут устанавливать в 5-этажных домах и даже ниже

Нововведение о безбарьерной среде вступит в силу с 1 марта 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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При строительстве новых и реконструкции старых домов будут обеспечивать безбарьерную среду.При строительстве новых и реконструкции старых домов будут обеспечивать безбарьерную среду.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минархитектуры и строительства Беларуси принято решение об оборудовании лифтами низкоэтажной многоквартирной застройки. Об этом сообщила belta.by, ссылаясь на Ольгу Верамей, начальника ГУ градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики министерства.

– На данный момент оборудование лифтами зданий не выше 14 метров (до 5 этажей) не является обязательным. То есть при проектировании пятиэтажек в них не предусматриваются лифтовые шахты. Утверждение новой строительной нормы о «Жилых зданиях» способно изменить ситуацию, – пояснила представительница Минархитектуры.

Новый документ нацелен на создание в Беларуси безбарьерной среды при строительстве и реконструкции домов вне зависимости от их этажности. Предположительно нововведение обретет законный статус с 1 марта 2020 года.

– Министерством дало поручение по обеспечению безбарьерной средой как вертикальных, так и горизонтальных коммуникаций. В связи с этим и стоит задача устанавливать лифты в многоквартирных блокированных жилых домах, строящихся для нуждающихся в улучшении жилищных условий или иных категорий граждан, – добавила Ольга Верамей.

В то же время люди должны быть готовы к тому, что подъемные механизмы, их эксплуатация и установка потребуют от граждан допзатрат, а от инфраструктуры – оптимальных решений. Поэтому в каждом отдельном случае будет приниматься комплексное решение.

– На данный момент службы как будто бы готовы, но надо посмотреть, что получится из этой задумки, – пояснил директор «Стройтехнорм» Игорь Лишай, на примере небольших населенных пунктов, где, возможно, понадобится обеспечение обслуживания лифтового хозяйства.

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