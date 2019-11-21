2019-11-21T19:11:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Принят бюджет Союзного государства на 2020 год: около $90 миллионов с профицитом

Основную часть бюджета составят отчисления Беларуси и России
Надежда БУТОВИЧ
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Бюджет Союзного государства запланировали с меньшим, чем в 2019 году профицитом. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.Бюджет Союзного государства запланировали с меньшим, чем в 2019 году профицитом. Фото: пресс-служба Госдумы РФ.
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В Парламентском собрании Союзного государства Беларуси и России в четверг, 21 ноября, утвердили главный финдокумент на будущий год. Такая информация со ссылкой на пресс-службу Госдумы опубликована на информационно-аналитическом портале soyuz.by.

Сообщается, что бюджет СГ в 2020 году составит 5,521 миллиарда российских рублей в доходной части, которая «складывается» в основном из долевых взносов стран-участниц. Российский взнос – 4,872 миллиарда рублей, белорусская часть – 1,705 миллиарда в рублях РФ. А также средства и доходы от другой деятельности: телерадиовещания каналов СГ, не расходованные бюджетные остатки.

При этом бюджет на будущий год запланирован с профицитом в 144,4 миллиона российских рублей. Эта сумма меньше прошлогодней в 6 раз.

Сообщается, что из бюджета СГ в наступающем году запланировано профинансировать свыше 10 программ, а также 2 проекта и двадцать пять различных мероприятий.

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