В Беларуси похолодало, но ненадолго

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В Беларусь пришло похолодание. В ночь с 21 на 22 ноября в Минске стрелки термометров опустились до -6 градусов. Примерно такая же температура будет в ночь с 22 на 23 ноября. Однако, по версии сотрудников Белгидрометцентра, зима все еще не спешит к нам. После выходных снова немного потеплеет: 27 ноября будет около 0. А 29 ноября дневная температура достигнет +6 градусов. Первые морозы, по данным синоптиков, наступят только 14 - 16 декабря. Ночью температура в Минске опустится до -10...-11, днем -5...-8 градусов. Сильного снега до этого времени не будет - первый снегопад в Минске ожидается только 15 декабря. А репетиция снега запланирована на 13 декабря.

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