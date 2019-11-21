Новый депутат Мария Василевич о статьях о себе: «Известное издание позволяет себе публиковать лживые факты»

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«Комсомолка» ранее сообщала об итогах Парламентских выборов, недавно прошедших в Беларуси . Среди других кандидатов в правительство прошла и Мария Василевич: мисс Беларусь 2018 года, 22-летняя телеведущая «Беларусь-1».

Сразу после выборов The Times опубликовала статью, в которой нелицеприятно отозвалось о приходе «мисс Беларусь к власти». Акцентируя внимание на отсутствии у нее политического опыта и на якобы «романтической составляющей» в отношениях с президентом Беларуси. При этом журналисты основывались на общедоступной информации о госмероприятиях, где наряду с главой страны появлялась и мисс Беларусь. Информацию о Василевич подхватили и другие зарубежные СМИ, в том числе австрийская Heute, швейцарская TAGBLATT, Al Arabia.

Такой «хайп» со стороны иностранных журналистов, не понравился молодой телеведущей и депутату Василевич, которая, видимо, ответила на «шквал» публикаций в СМИ постом в личном аккаунте в Инстаграме о том, какой по ее мнению должна быть настоящая журналистика.

– Будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист, – подчеркнула Мария Василевич.

На нелицеприятные публикации в СМИ Мария Василевич ответила постом в Инстаграм. Фото: соцсети.

Напомнив, что задача журналиста состоит в том, чтобы доносить до читателей «максимально объективную информацию». По мнению депутата Василевич такого рода (Прим.: желтые или таблоидные) публикации основываются на журналистике мнений, когда для большего хайпа, высоких рейтингов, формирования угодного мнения в обществе «журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи».

– Кому нам доверять, если даже известное издание позволяет себе публиковать лживые факты, – заключила новый депутат и мисс Беларусь Мария Василевич.