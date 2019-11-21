Под Щучином столкнулись легковой Volkswagen и микроавтобус: 8-летний мальчик в реанимации

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на Гродненщине в среду, 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ Гродно в официальном сообществе во ВКонтакте.

Столкновение двух авто: легкового и микроавтобуса случилось на территории Щучинского района на дороге Р-51 направлением Острино – Волковыск. Вечером на 29 километре автотрассы столкнулись легковой «Фольксваген» и бус марки «Пежо».

– По предварительной информации авария произошла по вине автолюбителя за рулем «Фольксвагена», который, поворачивая налево, не уступил дорогу микроавтобусу. В ДТП пострадал 8-летний мальчик, пассажир легковушки. Его в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в ближайшую больницу, школьник находится в реанимации без сознания, – прокомментировали в пресс-службе.

Водитель буса в аварии не пострадал. Фото: ГАИ Гродно.

Уточняется, что ребенок ехал на заднем сидении без специального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту аварии проводится проверка.