2019-11-21T21:26:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. В Гродно замковый зубр «переехал» на новое место: красиво и очень смешно

Чтобы «король леса» сменил Старый замок на Новый потребовались усилия 8 человек
Надежда БУТОВИЧ
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Нелегкая это работа: тащить музейного зубра. Фото: museum-grodno.by.Нелегкая это работа: тащить музейного зубра. Фото: museum-grodno.by.
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Самый большой и самый запоминающийся экспонат Гродненского историко-археологического музея – это, вне сомнений, чучело зубра. Из закрывающейся экспозиции 21 ноября «короля леса» перенесли в здание Нового замка. Об этом сообщила пресс-служба музея.

500-килограммовое чучело несли восемь мужчин. Фото: museum-grodno.by.

500-килограммовое чучело несли восемь мужчин. Фото: museum-grodno.by.

Для транспортировки чучела из Старого замка была собрана целая «бригада» из восьми работников музея. Сделанный по старым технологиям из глины зубр весит 500 килограммов, так что задача была не из легких.

Зубр, выглядывающий из кабинета, это очень смешно! Фото: museum-grodno.by.

Зубр, выглядывающий из кабинета, это очень смешно! Фото: museum-grodno.by.

– Некоторое время зубр будет располагаться в музейных фондах Нового замка, пока не возобновится работа экспозиции природы, – пояснили в пресс-службе госмузея.

У кого-то в новое здание первым пускают кошку... Фото: museum-grodno.by.

У кого-то в новое здание первым пускают кошку... Фото: museum-grodno.by.

По пути из Старого замка в Новый у «короля белорусских лесов» состоялась по истине эпичная фотосессия. Редакции «Комсомолки» больше других понравились два кадра: зубр выглядывающий из кабинета на фоне ковровой дорожки и рабочий «с испариной».

А какое фото больше других позабавило вас?

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