В Минске рабочего убил обрушившийся рукав для строительного мусора

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Смертельный случай на производстве произошел в белорусской столице в четверг, 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

ЧП случилось в конце рабочего дня, примерно в 16.00 часов на Рабкоровской улице в Минске. В одном из домов проводились строительные работы, был установлен рукав для сброса строительного мусора. В какой-то момент устройство оборвалось и рухнуло прямо на стоявшего внизу 45-летнего рабочего.

– Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы и иные проверочные мероприятия для установки условий, поспособствовавших смертельному травмированию, – прокомментировали в пресс-службе.

Еще один травмирующий случай на рабочем месте произошел накануне в Могилеве, где мужчина упал в цистерну с неизвестной жидкостью, а после этого был госпитализирован в бессознательном состоянии.