В Могилевской области на пожарах погибло два человека.

Это случилось под Быховом и под Бобруйском

Изменить размер текста: A A

За сутки 21 ноября спасатели Могилевщины выезжали на тушение четырех пожаров. Еще шесть раз они выезжали для оказания технической помощи. Пожары были в Шклове, а также под Бобруйском, Быховом и Могилевом. Погибло два человека.

Первый пожар случился в полвторого ночи 22 ноября в деревне Барановичи-1 - это в Бобруйском районе. На пожаре погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.

- В результате пожара уничтожено кровля и перекрытие дома, частично повреждены стены и имущество в доме, - сообщили в МЧС Могилевской области.

Второй пожар произошел тоже ночью - в полтретьего ночи 22 ноября. Горел частный дом в деревне Обидовичи Быховского района. Там тоже погиб человек, его личность также устанавливается.

- В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, - сообщили в МЧС.