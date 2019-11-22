2019-11-22T11:02:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Могилевской области на пожарах погибло два человека

Это случилось под Быховом и под Бобруйском
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В Могилевской области на пожарах погибло два человека.В Могилевской области на пожарах погибло два человека.
Изменить размер текста:

За сутки 21 ноября спасатели Могилевщины выезжали на тушение четырех пожаров. Еще шесть раз они выезжали для оказания технической помощи. Пожары были в Шклове, а также под Бобруйском, Быховом и Могилевом. Погибло два человека.

Первый пожар случился в полвторого ночи 22 ноября в деревне Барановичи-1 - это в Бобруйском районе. На пожаре погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается.

- В результате пожара уничтожено кровля и перекрытие дома, частично повреждены стены и имущество в доме, - сообщили в МЧС Могилевской области.

Второй пожар произошел тоже ночью - в полтретьего ночи 22 ноября. Горел частный дом в деревне Обидовичи Быховского района. Там тоже погиб человек, его личность также устанавливается.

- В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, - сообщили в МЧС.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику
Ермошина: мы не согласны с отчетом ОБСЕ о наших выборах
«Обещала отвезти к маме и вывезла в Россию»: как женщина украла в Жлобине 7-летнюю девочку
Лукашенко прилетел в Витебск - проводит аграрное совещание
Румас улетел в Британию продвигать белорусские автобусы
«Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве» состоится 5 декабря
Белорусы, которые приехали на перезахоронение Калиновского: «Взяла носки, бел-чырвона-белы и уехала ночью в Вильнюс»
В Вильнюсе началась церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его повстанцев
В Беларуси похолодало, но ненадолго
В Минске рабочего убил обрушившийся рукав для строительного мусора
Фотофакт. В Гродно замковый зубр «переехал» на новое место: красиво и очень смешно
Под Щучином столкнулись легковой Volkswagen и микроавтобус: 8-летний мальчик в реанимации
Новый депутат Мария Василевич о статьях о себе: «Известное издание позволяет себе публиковать лживые факты»
Принят бюджет Союзного государства на 2020 год: около $90 миллионов с профицитом
Новые строительные нормы: в Беларуси лифты будут устанавливать в 5-этажных домах и даже более низких
В Полоцке мальчик угостил друзей снюсом, одному стало плохо. Милиция выявила два магазина, где это продавали
Бил по голове и отобрал сумку: пострадавшая попала в реанимацию, а преступника нашли в Минской области
В Гродно мужчина приставал к несовершеннолетним в соцсетях, в его телефоне нашли фото обнаженных мальчиков и сцены насилия над детьми