2019-11-22T12:15:15+03:00
Минск
КП Беларусь

«Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве» состоится 5 декабря

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5 декабря 2019 года по инициативе адвокатского бюро «Лекс Торре» состоится семинар «Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве».

Спикеры: президент Европейского общества строительного права Адриана Спасова (Болгария); адвокатское бюро «Лекс Торре», Андрей Вашкевич; Андрей Соколов, директор ООО «Хеликс Групп», начальник юридического отдела ИООО «Славкалий» Святослав Зенькевич, Александр Евсейчик, старший банкир Европейского банка реконструкции и развития, и другие приглашенные эксперты.

Информация на сайте: http://smartconstruction.by

Инициатор:АБ «Лекс Торре» при поддержке ЧСУП EventMedia.

Дата: 5.12.2019

Время: 8.30 - 15.30

Место: Отель «Виктория Олимп»

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, заполнив форму заявки, и отправить ее по факсу: (017) 221-0-225/8 или на e-mail: info@eventmedia.by

Справки по телефонам:(017) 221-0-225/8, (029) 610-03-35

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