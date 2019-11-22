Румас улетел в Британию продвигать белорусские автобусы

Он уже встретился с английским принцем, на очереди встреча с премьером Украины

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас улетел в Лондон. Он уже встретился с членом британской королевской семьи - принцем Майклом Кентским - и президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Также прошли переговоры с руководством компании CAD CAM Automotive - ожидается подписание соглашения о создании сборочного производства белорусских электробусов в Великобритании.

22 ноября Сергей Румас принимает участие в первом инвестиционном саммите Европейского банка реконструкции и развития для стран - участниц Восточного партнерства. Также запланированы отдельные встречи с руководством ЕБРР, Европейского инвестиционного банка.

Также пройдут переговоры Сергея Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.