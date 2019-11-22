2019-11-22T12:17:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко прилетел в Витебск - проводит аграрное совещание

Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко прилетел в Витебск: проводит аграрное совещание. Фото: БелТА.Лукашенко прилетел в Витебск: проводит аграрное совещание. Фото: БелТА.
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Утром 22 ноября Александр Лукашенко прилетел в Витебск. Там началось совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса. Среди участников мероприятия высшие должностные лица, члены правительства, руководство местной вертикали власти, включая председателей городских и районных исполнительных комитетов, руководители интеграционных структур, перерабатывающих, сельскохозяйственных и иных организаций.

Витебская область в основном идет вниз по показателям сельскохозяйственной отрасли. Проблемы такие: снижение объема производства продукции, сокращение поголовья скота и его низкая продуктивность, остается неудовлетворительным финансовое состояние сельхозорганизаций, снижается численность работников. Соответственно, это отражается и на предприятиях перерабатывающей промышленности - снижается загрузка производственных мощностей. Как результат, возникают вопросы в сфере занятости, снижается экспортный потенциал региона.

- Может быть, не сразу сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено, - заявил Лукашенко в начале совещания.

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