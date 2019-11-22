2019-11-22T12:40:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Обещала отвезти к маме и вывезла в Россию»: как женщина украла в Жлобине 7-летнюю девочку

Тетя была знакома с мамой Лизы. Их нашли в Тверской области, женщину признали психически больной
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Пропавшую 7-летнюю девочку из Жлобина нашли в России. Фото: УВДПропавшую 7-летнюю девочку из Жлобина нашли в России. Фото: УВД
Изменить размер текста:

В СК завершили расследование дела о похищении 7-летней девочки в Жлобине. Как писала «КП», это случилось летом. Объявления о розыске ребенка появились тогда на странице поисково-спасательного отряда. Лизу могла увести посторонняя женщина, говорилось в ориентировке. Буквально назавтра ребенка нашли с той самой женщиной - за границей, в Тверской области России, и вскоре благополучно вернули домой. Сейчас в СК рассказали, как все было.

- Женщина, знакомая с матерью девочки, раньше несколько раз виделась с ребенком. Опекун девочки - бабушка, потому что мать лишена родительских прав. Ребенок жил в квартире бабушки и дедушки, в которой периодически жила и его мать, - говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В день похищения Лизы бабушка была на работе. Вернувшись вечером домой, она поняла, что ребенок пропал, и обратилась в милицию. А чужая женщина тем временем вывезла девочку за границу. Лиза потом рассказывала, что тетя обещала отвезти ее к маме, которую она давно не видела. Как раньше рассказывала «КП», женщина с девочкой добирались до Москвы на попутках - ехали с дальнобойщиками, а оттуда в Тверскую область.

Похитительницу в России задержали и заключили под стражу, а потом экстрадировали в Беларусь и обвинили в «похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего». Но, по заключению экспертизы, женщина страдает психическим расстройством, поэтому ее не отправят в колонию.

- По выводам экспертов, она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения, - констатировали в СК.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику
Ермошина: мы не согласны с отчетом ОБСЕ о наших выборах
Лукашенко прилетел в Витебск - проводит аграрное совещание
Румас улетел в Британию продвигать белорусские автобусы
«Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве» состоится 5 декабря
Белорусы, которые приехали на перезахоронение Калиновского: «Взяла носки, бел-чырвона-белы и уехала ночью в Вильнюс»
В Вильнюсе началась церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его повстанцев
В Могилевской области на пожарах погибло два человека
В Беларуси похолодало, но ненадолго
В Минске рабочего убил обрушившийся рукав для строительного мусора
Фотофакт. В Гродно замковый зубр «переехал» на новое место: красиво и очень смешно
Под Щучином столкнулись легковой Volkswagen и микроавтобус: 8-летний мальчик в реанимации
Новый депутат Мария Василевич о статьях о себе: «Известное издание позволяет себе публиковать лживые факты»
Принят бюджет Союзного государства на 2020 год: около $90 миллионов с профицитом
Новые строительные нормы: в Беларуси лифты будут устанавливать в 5-этажных домах и даже более низких
В Полоцке мальчик угостил друзей снюсом, одному стало плохо. Милиция выявила два магазина, где это продавали
Бил по голове и отобрал сумку: пострадавшая попала в реанимацию, а преступника нашли в Минской области
В Гродно мужчина приставал к несовершеннолетним в соцсетях, в его телефоне нашли фото обнаженных мальчиков и сцены насилия над детьми