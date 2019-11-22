«Обещала отвезти к маме и вывезла в Россию»: как женщина украла в Жлобине 7-летнюю девочку

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В СК завершили расследование дела о похищении 7-летней девочки в Жлобине. Как писала «КП», это случилось летом. Объявления о розыске ребенка появились тогда на странице поисково-спасательного отряда. Лизу могла увести посторонняя женщина, говорилось в ориентировке. Буквально назавтра ребенка нашли с той самой женщиной - за границей, в Тверской области России, и вскоре благополучно вернули домой. Сейчас в СК рассказали, как все было.

- Женщина, знакомая с матерью девочки, раньше несколько раз виделась с ребенком. Опекун девочки - бабушка, потому что мать лишена родительских прав. Ребенок жил в квартире бабушки и дедушки, в которой периодически жила и его мать, - говорит официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В день похищения Лизы бабушка была на работе. Вернувшись вечером домой, она поняла, что ребенок пропал, и обратилась в милицию. А чужая женщина тем временем вывезла девочку за границу. Лиза потом рассказывала, что тетя обещала отвезти ее к маме, которую она давно не видела. Как раньше рассказывала «КП», женщина с девочкой добирались до Москвы на попутках - ехали с дальнобойщиками, а оттуда в Тверскую область.

Похитительницу в России задержали и заключили под стражу, а потом экстрадировали в Беларусь и обвинили в «похищении человека, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего». Но, по заключению экспертизы, женщина страдает психическим расстройством, поэтому ее не отправят в колонию.

- По выводам экспертов, она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения, - констатировали в СК.