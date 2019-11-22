Ермошина: мы не согласны с отчетом ОБСЕ о наших выборах

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17 ноября в Беларуси прошли парламентские выборы. Сюрпризов не случилось – в парламент не прошел ни один оппозиционный кандидат. В ОБСЕ выборы раскритиковали:

- Парламентские выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов, - заявила руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт. - Основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов. Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств.

22 ноября председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала, что ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ.

Председатель ЦИК призналась, что расстроена, но призвала объективно оценить отчет. Она обратила внимание на большое количество зарегистрированных кандидатов, в том числе от оппозиционных партий, на то, сколько человек получило возможность для свободного выражения своих мнений, позиций через государственные СМИ, проведение митингов. - Эти цифры просто вдохновляющие и, по сути дела, опровергают все критические замечания по поводу того, что кампания в той или иной мере проходила несвободно, - заявила Ермошина.

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