2019-11-22T14:48:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику

А в это время многие белорусы застряли на белорусско-литовской границе
Ольга ИВАШЕНКО
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Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику.Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В 12.00 в соборе-базилике начнется месса, а потом - речи официальных лиц. Вход в кафедральный собор ограничили, но на Кафедральной площади можно посмотреть прямую трансляцию на большом экране.

Внутри собора стоят два десятка гробов с останками повстанцев. Напомним, литовским ученым удалось идентифицировать всех казненных повстанцев, кроме католического священника Станислава Ишоры из Желудокского костела.

Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базиликуФото: Дмитрий ЛАСЬКО

По окончательному проекту каждое надгробие будет подписано на трех языках, плюс ко всему на общем стенде появится надпись по-английски: «На этом месте похоронены участники восстания 1863 - 1864 годов и его лидеры Зыгмунд Сераковский и Кастусь Калиновский.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Тем временем многие белорусы в соцсетях пишут, что на белорусско-литовской границе стоят огромные очереди. И многие из тех, кто собирается приехать на захоронение, стоят в очереди уже два часа

Напомним, 22 ноября в Вильнюсе проходит церемония перезахоронения останков повстанцев 1863 - 1864 года. Среди них, как на 95% установили литовские ученые, есть и лидер восстания Кастусь Калиновский. Исследования начались после оползня на горе Гедимина в начале 2017 года, который открыл кости, отнесенные к XIX веку. Со временем специалисты установили два десятка имен повстанцев. На церемонию приехали многие белорусы - посольство Литвы в Беларуси выдавало однократные визы. Также от нашей страны присутствует официальная делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.

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