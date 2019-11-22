2019-11-22T15:06:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Казах вербовал могилевчанок в проститутки

Он обещал им арендную квартиру и зарплату в 3 тысячи долларов. Но на деле все было не так
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Сутенера задержали на могилевском автовокзале, когда он садился в маршрутку. Кадр из видео МВД РБ.Сутенера задержали на могилевском автовокзале, когда он садился в маршрутку. Кадр из видео МВД РБ.
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В Могилеве сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома и Ленинского РОВД пресечен канал вывоза за пределы страны трех жительниц области с целью занятия проституцией.

Оказалось, что потенциальных жертв в социальных сетях выискивал 41-летний гражданин Казахстана. Сам в этот момент он находился в России. Он списывался с девушками и обещал отличные условия для занятия проституцией: благоустроенную квартиру, круглосуточную охрану, полную безопасность и ежемесячный заработок в 3000 долларов США. Правда, из них нужно было половину отдавать сутенеру.

- Разумеется, эти условия для «жриц любви» и близко не соответствовали реальности, - сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Найдя потенциальных жертв, казах приехал в Могилев - к тому моменту его уже вели оперативники. Они задержали мужчину 21 ноября на могилевском автовокзале, когда он садился в маршрутку. Он хотел доставить «живой товар» до Минска, а затем вылететь в Москву - билеты у него уже были на руках.

Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.

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