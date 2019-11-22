Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным

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Центральным аппаратом Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею «Динамо-Молодечно» - «Могилев», состоявшегося 12 ноября 2019 года.

Молодечненское «Динамо» принимало в гостях «Могилев» в рамках Экстралиги. Хозяева вели в счете 5:1, но затем уступили - 5:6. Болельщики заговорили о договорняке. Так и оказалось. В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

- В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер, - сообщает Следственный комитет. - В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.