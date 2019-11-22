2019-11-22T15:08:42+03:00
Спорт
КП Беларусь

Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным

Это был матч чемпионата Беларуси - игра прошла 12 ноября
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным.Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным.
Изменить размер текста:

Центральным аппаратом Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею «Динамо-Молодечно» - «Могилев», состоявшегося 12 ноября 2019 года.

Молодечненское «Динамо» принимало в гостях «Могилев» в рамках Экстралиги. Хозяева вели в счете 5:1, но затем уступили - 5:6. Болельщики заговорили о договорняке. Так и оказалось. В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14, части 1 статьи 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

- В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер, - сообщает Следственный комитет. - В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ о модельной деятельности
Гробы с останками участников восстания Калиновского проводили в последний путь тысячи белорусов, литовцев и поляков.
Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах - человек
В Вильнюсе началось движение траурной колонны - Беларусь, Литва и Польша прощаются с Кастусем Калиновским
Если Беларусь одолеет Грузию, решающий матч за выход на ЧЕ-2020 наша сборная сыграет дома
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске
Казах вербовал могилевчанок в проститутки
Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику
Ермошина: мы не согласны с отчетом ОБСЕ о наших выборах
«Обещала отвезти к маме и вывезла в Россию»: как женщина украла в Жлобине 7-летнюю девочку
Лукашенко прилетел в Витебск - проводит аграрное совещание
Румас улетел в Британию продвигать белорусские автобусы
«Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве» состоится 5 декабря
Белорусы, которые приехали на перезахоронение Калиновского: «Взяла носки, бел-чырвона-белы и уехала ночью в Вильнюс»
В Вильнюсе началась церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его повстанцев
В Могилевской области на пожарах погибло два человека
В Беларуси похолодало, но ненадолго
В Минске рабочего убил обрушившийся рукав для строительного мусора
Фотофакт. В Гродно замковый зубр «переехал» на новое место: красиво и очень смешно
Под Щучином столкнулись легковой Volkswagen и микроавтобус: 8-летний мальчик в реанимации
Новый депутат Мария Василевич о статьях о себе: «Известное издание позволяет себе публиковать лживые факты»
Принят бюджет Союзного государства на 2020 год: около $90 миллионов с профицитом
Новые строительные нормы: в Беларуси лифты будут устанавливать в 5-этажных домах и даже более низких
В Полоцке мальчик угостил друзей снюсом, одному стало плохо. Милиция выявила два магазина, где это продавали
Бил по голове и отобрал сумку: пострадавшая попала в реанимацию, а преступника нашли в Минской области
В Гродно мужчина приставал к несовершеннолетним в соцсетях, в его телефоне нашли фото обнаженных мальчиков и сцены насилия над детьми