КП Беларусь
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске
Так он оценил белорусскую ткань [видео]
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске. Фото: БелТА.
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Сегодня Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Витебск, где провел совещание по аграрным вопросам. У вертолета его встретили девушки с цветами.
- Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Мы рады приветствовать вас на витебской земле, - сказали девушки.
- Хорошо, а где вы сшили вот такое? Одежду такую? - перехватил инициативу Лукашенко и потрогал за рукав одну из девушек
- Это наш колледж - культуры и искусств.
- Сами?
- Да.
- А ткань откуда?
- Это Минский тонкосуконный комбинат.
- Она не продувается?
- Нет.
- А говорят, что мы не умеем делать ткани. Для зимы, по-моему, это отличная ткань. Теплый свитерок еще одел - и прекрасно.
Лукашенко по прилету в Витебск оценил белорусскую одежду.