2019-11-22T15:14:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске

Так он оценил белорусскую ткань [видео]
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске. Фото: БелТА.Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске. Фото: БелТА.
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Сегодня Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Витебск, где провел совещание по аграрным вопросам. У вертолета его встретили девушки с цветами.

- Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Мы рады приветствовать вас на витебской земле, - сказали девушки.

- Хорошо, а где вы сшили вот такое? Одежду такую? - перехватил инициативу Лукашенко и потрогал за рукав одну из девушек

- Это наш колледж - культуры и искусств.

- Сами?

- Да.

- А ткань откуда?

- Это Минский тонкосуконный комбинат.

- Она не продувается?

- Нет.

- А говорят, что мы не умеем делать ткани. Для зимы, по-моему, это отличная ткань. Теплый свитерок еще одел - и прекрасно.

Лукашенко по прилету в Витебск оценил белорусскую одежду.

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