Если Беларусь одолеет Грузию, решающий матч за выход на ЧЕ-2020 наша сборная сыграет дома

Это определилось в результате жеребьевки

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Сборная Беларуси в случае победы в Грузии сыграет решающий матч за выход на ЧЕ-2020 дома. Это стало известно после прошедшей в Ньоне жеребьевки.

В полуфиналах группы D Лиги наций 26 марта сыграют: Грузия - Беларусь и Северная Македония - Косово. Хозяином же решающего поединка за выход в финальную часть ЧЕ-2020, который состоится 31 марта, станет победитель «белорусской» пары.

В случае выхода на ЧЕ-2020 cборная Беларуси окажется в группе с украинцами и голландцами или в группе с немцами.

Кроме того, определились потенциальные хозяева остальных «пулов».

C: Норвегия - Сербия/Шотландия - Израиль. B: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия/Словакия - Ирландия. A: Исландия - Румыния/Болгария - Венгрия.

Полуфиналы в этих «пулах» также состоятся 26 марта, а решающие игры пройдут 31 марта, сообщает pressball.by