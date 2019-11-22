2019-11-22T16:53:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах - человек

На несколько минут было остановлено движение по синей ветке Минского метрополитена
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах – человек.Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах – человек.
Изменить размер текста:

- 22 ноября 2019 года в 14.41 произведена остановка движения поездов по 1-й линии Минского метрополитена из-за инцидента с пассажиром. В 14.52 движение восстановлено. Пассажиру оказывается медицинская помощь. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства, - цитирует пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба Interfax.by.

Очевидцы также сообщают, что видели разбитое лобовое стекло поезда, перед которым на рельсах оказался человек.

- Вероятно, он прыгнул под поезд, когда состав ехал еще очень быстро, - рассказал один из очевидцев.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко подписал указ о модельной деятельности
Гробы с останками участников восстания Калиновского проводили в последний путь тысячи белорусов, литовцев и поляков.
В Вильнюсе началось движение траурной колонны - Беларусь, Литва и Польша прощаются с Кастусем Калиновским
Если Беларусь одолеет Грузию, решающий матч за выход на ЧЕ-2020 наша сборная сыграет дома
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске
Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным
Казах вербовал могилевчанок в проститутки
Чтобы почтить память повстанцев, в Вильнюсе выстроилась очередь в кафедральный собор-базилику
Ермошина: мы не согласны с отчетом ОБСЕ о наших выборах
«Обещала отвезти к маме и вывезла в Россию»: как женщина украла в Жлобине 7-летнюю девочку
Лукашенко прилетел в Витебск - проводит аграрное совещание
Румас улетел в Британию продвигать белорусские автобусы
«Smart Construction: Управление коммерческими рисками в строительстве» состоится 5 декабря
Белорусы, которые приехали на перезахоронение Калиновского: «Взяла носки, бел-чырвона-белы и уехала ночью в Вильнюс»
В Вильнюсе началась церемония перезахоронения Кастуся Калиновского и его повстанцев
В Могилевской области на пожарах погибло два человека
В Беларуси похолодало, но ненадолго
В Минске рабочего убил обрушившийся рукав для строительного мусора
Фотофакт. В Гродно замковый зубр «переехал» на новое место: красиво и очень смешно
Под Щучином столкнулись легковой Volkswagen и микроавтобус: 8-летний мальчик в реанимации
Новый депутат Мария Василевич о статьях о себе: «Известное издание позволяет себе публиковать лживые факты»
Принят бюджет Союзного государства на 2020 год: около $90 миллионов с профицитом
Новые строительные нормы: в Беларуси лифты будут устанавливать в 5-этажных домах и даже более низких
В Полоцке мальчик угостил друзей снюсом, одному стало плохо. Милиция выявила два магазина, где это продавали
Бил по голове и отобрал сумку: пострадавшая попала в реанимацию, а преступника нашли в Минской области
В Гродно мужчина приставал к несовершеннолетним в соцсетях, в его телефоне нашли фото обнаженных мальчиков и сцены насилия над детьми