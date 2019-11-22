Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах – человек.

На несколько минут было остановлено движение по синей ветке Минского метрополитена

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- 22 ноября 2019 года в 14.41 произведена остановка движения поездов по 1-й линии Минского метрополитена из-за инцидента с пассажиром. В 14.52 движение восстановлено. Пассажиру оказывается медицинская помощь. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства, - цитирует пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба Interfax.by.

Очевидцы также сообщают, что видели разбитое лобовое стекло поезда, перед которым на рельсах оказался человек.

- Вероятно, он прыгнул под поезд, когда состав ехал еще очень быстро, - рассказал один из очевидцев.