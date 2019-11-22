2019-11-22T20:34:27+03:00
Общество
КП Беларусь

После официальной церемонии перезахоронения Калиновского белорусы не расходятся

Люди терпеливо ждут своей очереди подойти к гробам повстанцев и почтить их память [видео]
Ольга ИВАШЕНКО
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Огромная толпа собралась у ворот часовни.Огромная толпа собралась у ворот часовни.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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Официальная церемония перезахоронения повстанцев закончилась. Людей впустили на кладбище. Огромная толпа стоит у ворот часовни.

Люди терпеливо ждут своей очереди подойти к гробам повстанцев и почтить их память. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Люди терпеливо ждут своей очереди подойти к гробам повстанцев и почтить их память.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Некоторым из-за целого дня проведенного на морозе стало плохо. Но несмотря на холодную погоду, люди не собираются расходиться. В руках цветы, свечи, флаги. Люди поют молитву и проскандировали "Жыве Беларусь". Затем собравшиеся пели "Магутны божа": на кладбище было тихо.

Собравшиеся поют молитву и скандируют "Жыве Беларусь". Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Собравшиеся поют молитву и скандируют "Жыве Беларусь".Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Но на пятницу, 22 ноября, мероприятия, приуроченные в честь торжественной церемонии перезахоронения останков повстанцев 1863 года не закончены. Вечером и в субботу днем в Вильнюсе запланированы концерты белорусских групп, экскурсии и многие другие культурные мероприятия.

В часовне прощались с повстанцами: у стены стояли официальные венки от государств, на первом плане - траурные корзины от Белорусского общественного комитета памяти повстанцев 1863-1864 годов. Фото: Ирина КОЗЛИК

В часовне прощались с повстанцами: у стены стояли официальные венки от государств, на первом плане - траурные корзины от Белорусского общественного комитета памяти повстанцев 1863-1864 годов.Фото: Ирина КОЗЛИК

Государственные траурные венки были выполнены из живых цветов, в единой стилистике в цвет госфлага: венок от Беларуси. Фото: Ирина КОЗЛИК

Государственные траурные венки были выполнены из живых цветов, в единой стилистике в цвет госфлага: венок от Беларуси.Фото: Ирина КОЗЛИК

Гроб с останками Кастуся Калиновского (во втором ряду второй сверху). Фото: Ирина КОЗЛИК

Гроб с останками Кастуся Калиновского (во втором ряду второй сверху).Фото: Ирина КОЗЛИК

22.11.2019. Вильнюс. Перезахоронение останков Кастуся Калиновского и других героев восстания 1863 - 1864 годов..

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