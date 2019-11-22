2019-11-22T19:01:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Видеофакт. Посмотрите, как в Печах станцевали вальс на танках: это завораживает

В Минобороны рассказали, как это получилось сделать
Надежда БУТОВИЧ
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Таки "вальсировали" под музыку из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Фото: стопкадр.Таки "вальсировали" под музыку из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Фото: стопкадр.
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Боевые машины, как предметы искусства. «Пластика», ритм и грация – танков. Такую идею удалось воплотить белорусскими военным, которые научили танки вальсировать.

– Исполнить бальный танец на боевых машинах механикам-водителям удалось благодаря упорным тренировкам. Занятия первоначально проводились на специальных тренажерах и уже только затем оттачивались на настоящей боевой технике, – пояснили sb.by в Минобороны.

Причем вальсировать на танках бойцы натаскивались не только на плацу, но условиях различной местности, в дневное и в ночное время, в различных погодных условиях.

Во время съемок видеоролика вальс под музыку Евгения Доги исполнили на площадке в Печах. При этом «вальсировала» пара танков весом по 42 тонны.

– Исполняя пируэты танковые экипажи находятся в машинах в боевом положении: люки закрыты, обзор местности у механиков-водителей ограничен, – уточнили в Минобороны.

В сети "танцоров" поддержали: "Мехводы молодцы, видно, что в танковом биатлоне участвуют!".

Танковый вальс (Tank Waltz).

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