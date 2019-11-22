2019-11-22T21:09:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Рваные раны руки и травма предплечья»: в Волковыске травмирован 58-летний рабочий

СК расследует детали чрезвычайного происшествия
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина исправлял поломку и был травмирован. Фото: СК.Мужчина исправлял поломку и был травмирован. Фото: СК.
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Несчастный случай произошел в Волковыске в четверг, 21 ноября, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

На рабочем месте пострадал 58-летний мужчина. Известно, что в этот день рабочего на одном из местных предприятий направили устранить неполадки ленточного конвейера. Во время этих ремонтных работ слесарь-ремонтник был серьезно травмирован: рваные раны руки и повреждение предплечья, потребовалась госпитализация.

– Уже удалось установить, что по инструкции мужчина должен был при обнаружении неисправности сообщить об этом мастеру своей смены. Но так как дело близилось к концу рабочего дня, рабочий решил самостоятельно починить конвейер, не уведомляя мастера, – прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент сотрудники СК уже осмотрели место происшествия, назначили ряд экспертиз. Также следователям необходимо выяснить, соблюдались ли на производстве требования охраны труда и техники безопасности как самим травмированным мужчиной, так и организацией в целом.

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