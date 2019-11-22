2019-11-22T22:16:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Посмотрите, как в Беловежской пуще олени в луже грязи устроили себе СПА

Ни следа от благородства, честное слово! [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Валяние в грязи для оленей сродни гигиеническим процедурам. Фото: стоп-кадр.Валяние в грязи для оленей сродни гигиеническим процедурам. Фото: стоп-кадр.
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Грязевые ванны в чащобе Беловежской пущи – почему бы и нет, если ты – самка оленя! Благородные животные несмотря на осеннюю непогоду устроили себе идеальные «wellness-выходные» и попали в объектив видеокамеры. Видео опубликовали на сайте Национального парка «Беловежская пуща».

– Олени ведут стадный образ жизни, держась небольшими группами до 20 особей. И только в сильные снегопады, когда глубина сугробов превышает 70 – 100 сантиметров, они сбиваются в крупные стада по 60 особей, размещаясь у кормовых полян. А вот участки обитания самок и самцов оленей «пересекаются» только лишь в периоды спаривания, в августе и сентябре, – разъяснили в научном отделе Беловежской пущи.

Что же мы видим на видео? Это обычные «процедуры», позволяющие защитить волосяной и кожные покровы от паразитов и насекомых. Особенно во время гона олени могут с удовольствием поваляться в грязи или песке. Кормятся на пастбищах олени по утрам и вечерам, а днем – отдыхают.

Многочисленную до 17 века популяцию европейского благородного оленя на территории современной Беларуси полностью истребили к концу 18 века. В 1865 году была завезена первая партия оленей, состоящая из пяти самцов и 13 самок, их обменяли на зубров и завезли из Силезии. Только к 1890 году благородных оленей выпустили в естественную среду, так было положено начало нынешней популяции.

Александр Пекач (Aleksandr Pekach). Олени в грязевой ванне. Беловежская пуща, Беларусь.Размещено на странице "Охотоведение": - ВКонтакте - https://vk.com/wall-134059204_8168 - в Фейсбуке - https://clck.ru/JyJdX Источник: Наталья Плыткевич для Дикая природа Беларуси/Wildlife.by. Спа-процедуры в Беловежской пуще. Видео Александр Пекач (Aleksandr Pekach). URL: https://www.facebook.com/groups/1820776671491850/permalink/2458137441089100/

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