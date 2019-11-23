Под Могилевом трактор столкнулся с «Газелью». Два человека погибли

Это были двое пассажиров «Газели». Одному из них было 54 года, другому – 21

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ДТП произошло на дороге «Могилев-Бобруйск» вечером 22 ноября возле деревни Солтановка.

Автомобиль «ГАЗель» с шестью пассажирами под управлением 52-летнего водителя, выехал на встречную полосу. В это время по встречной полосе ехал трактор, за рулем которого находился 54-летний водитель.

В аварии погибли двое пассажиров «Газели». Еще один пассажир и водитель получили травмы. Они доставлены в больницу, сообщается в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.

Обстоятельства аварии устанавливаются.