Щеткиной – почетное звание, Марзалюку – орден. Президент наградил депутатов и сенаторов прошлого созыва

Одни получили ордена и медали, другие - почетное звание и благодарность

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Указ о наградах для депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого созыва, Александр Лукашенко подписал 22 ноября, передает пресс-служба президента.

Орден Почета получил Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Медалью "За трудовые заслуги" отмечены председатель Постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов награжден медалью "За трудовые заслуги".

Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь" присвоено Заместителю председателя Совета Республики, экс-министру труда Марианне Щеткиной.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц получил благодарность руководителя страны — за многолетнюю плодотворную работу, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.