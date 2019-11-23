2019-11-23T11:20:01+03:00
Политика
КП Беларусь

Щеткиной – почетное звание, Марзалюку – орден. Президент наградил депутатов и сенаторов прошлого созыва

Одни получили ордена и медали, другие - почетное звание и благодарность
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Александр Лукашенко наградил депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого созываАлександр Лукашенко наградил депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого созываФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Указ о наградах для депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики шестого созыва, Александр Лукашенко подписал 22 ноября, передает пресс-служба президента.

Орден Почета получил Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Медалью "За трудовые заслуги" отмечены председатель Постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов награжден медалью "За трудовые заслуги".

Почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь" присвоено Заместителю председателя Совета Республики, экс-министру труда Марианне Щеткиной.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц получил благодарность руководителя страны — за многолетнюю плодотворную работу, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Житель Бреста пытался ввезти в Беларусь сыр и айфоны на 55 тысяч долларов
Лукашенко потребовал от руководителей не брать на работу любовниц и любовников
Минздрав рассказал о состоянии мужчины, упавшего под поезд в минском метро
Посмотрите, как будет выглядеть новая станция метро «Вокзальная»
В Беларуси изменятся цены на лекарства. Как именно?
Под Могилевом трактор столкнулся с «Газелью». Два человека погибли
Посмотрите, как в Беловежской пуще олени в луже грязи устроили себе СПА
Мошенников-гастролеров, продававших в Беларуси липовые «клады», поймали граждане после публикации в СМИ
«Рваные раны руки и травма предплечья»: в Волковыске травмирован 58-летний рабочий
В Шкловском районе мужчина сбежал с «химии», изрезал жену и напал с ножом на милиционера
Житель Волковыска не раз рассказывал собутыльникам о наследстве от умершей матери, и к нему в дом ворвались грабители в масках
Видеофакт. Посмотрите, как в Печах станцевали вальс на танках: это завораживает
После официальной церемонии перезахоронения Калиновского белорусы не расходятся
Лукашенко подписал указ о модельной деятельности
Гробы с останками участников восстания Калиновского проводили в последний путь тысячи белорусов, литовцев и поляков.
Происшествие в метро: лобовое стекло поезда разбито, на рельсах - человек
В Вильнюсе началось движение траурной колонны - Беларусь, Литва и Польша прощаются с Кастусем Калиновским
Если Беларусь одолеет Грузию, решающий матч за выход на ЧЕ-2020 наша сборная сыграет дома
Лукашенко потрогал за пальто девушек, встречающих его в Витебске
Скандал в белорусском хоккее: матч «Динамо-Молодечно» и «Могилева» оказался договорным