В Беларуси изменятся цены на лекарства. Как именно?

Цены на лекарства в Беларуси иногда значительно выше, чем в других странах Фото: Раиса ЮДИНА

Их выровняют с ценами на соседних рынках, где лекарственный импорт стоит заметно дешевле

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Проект указа, который обеспечит новый механизм формирования цен на лекарства уже подготовлен. Планируется, что он начнет работать в следующем году, хотя сам механизм уже начали обкатывать, сообщает tvr.by.

До этого четко отработанных способов установки цены не было. После вступления документа в силу, стоимость некоторых препаратов онко- и сердечного профиля нужно будет рассчитывать с учетом цен производителей в странах, похожих по условиям обращения лекарств с белорусскими.

Авторы документа сравнили цены на лекарства в 14 странах и вывели экономически обоснованную формулу для определения цены на нашем рынке.

Импортеры теперь должны будут не только выставлять цену с оглядкой на соседние рынки, но и устанавливать ее максимально допустимый уровень.

Сейчас в списке лекарств, на которые цены будут сформированы по-новому, 37 международных наименований. В новом году его расширят до 450 наименований. Ожидается, что это произойдет 1 марта.

В Минздраве уверены, что это не приведет к дефициту лекарств, так как наличие препаратов будут отслеживать, и при необходимости, оперативно находить замену несогласным с новыми условиями поставщикам.