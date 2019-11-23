2019-11-23T13:51:27+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите, как будет выглядеть новая станция метро «Вокзальная»

В оформлении станции «Вокзальная» архитекторы и художники используют мотивы, связанные с путешествиями
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В оформлении станции метро "Вокзальная" будут преобладать черные, белые и красные тона. СкриншотВ оформлении станции метро "Вокзальная" будут преобладать черные, белые и красные тона. Скриншот
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Оформят же станцию в красных, черных и белых цветах. На новой станции разместится скульптура «Дерево дорог», авторства Александра Шаппо, рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1"

«Вокзальная» с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная» - одна из четырех станций третьей ветки, строительство которых находится на финальной стадии.

Кроме нее уже почти готовы станции: «Юбилейная Площадь» расположенную рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича», которая находится возле Музыкального театра, а также «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского.

Станции «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» готовы на 90-95%. Движение по новой ветке метро обещают открыть в 2020 году.

Основной темой оформления авторы выбрали - "Путешествия". Скриншот

Основной темой оформления авторы выбрали - "Путешествия". Скриншот

Станция готова на 90-95% скриншот

Станция готова на 90-95% скриншот

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