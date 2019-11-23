Посмотрите, как будет выглядеть новая станция метро «Вокзальная»
Оформят же станцию в красных, черных и белых цветах. На новой станции разместится скульптура «Дерево дорог», авторства Александра Шаппо, рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1"
«Вокзальная» с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная» - одна из четырех станций третьей ветки, строительство которых находится на финальной стадии.
Кроме нее уже почти готовы станции: «Юбилейная Площадь» расположенную рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича», которая находится возле Музыкального театра, а также «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского.
Станции «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» готовы на 90-95%. Движение по новой ветке метро обещают открыть в 2020 году.
Основной темой оформления авторы выбрали - "Путешествия". Скриншот
Станция готова на 90-95% скриншот