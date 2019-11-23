Минздрав рассказал о состоянии мужчины, упавшего под поезд в минском метро

Из-за инцидента движение поездов остановили на 10 минут. Фото из архива КП

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Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу министерства

В пятницу нейрохирурги провели срочную операцию, сейчас пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел днем 22 ноября на станции метро «Площадь Якуба Коласа». Около 14.40 на рельсы перед прибывавшим поездом упал 36-летний мужчина. Он получил телесные травмы и был экстренно госпитализирован.

Из-за происшествия на десять минут остановили движение поездов 1-й линии.