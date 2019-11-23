2019-11-23T14:40:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минздрав рассказал о состоянии мужчины, упавшего под поезд в минском метро

Мужчина упал на рельсы подземки днем 22 ноября
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Из-за инцидента движение поездов остановили на 10 минут. Фото из архива КПИз-за инцидента движение поездов остановили на 10 минут. Фото из архива КП
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Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу министерства

В пятницу нейрохирурги провели срочную операцию, сейчас пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Инцидент произошел днем 22 ноября на станции метро «Площадь Якуба Коласа». Около 14.40 на рельсы перед прибывавшим поездом упал 36-летний мужчина. Он получил телесные травмы и был экстренно госпитализирован.

Из-за происшествия на десять минут остановили движение поездов 1-й линии.

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