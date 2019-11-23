2019-11-23T15:32:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Лукашенко потребовал от руководителей не брать на работу любовниц и любовников

Об этом он заявил на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в Витебской области
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Александр Лукашенко потребовал сохранить селоАлександр Лукашенко потребовал сохранить селоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Во время заседания он потребовал сохранить село и учитывать интересы людей во время любых преобразований, сообщает БелТА.

Глава государства ознакомился с работой созданных ранее интеграционных холдингов. Он потребовал создать благоприятные условия, чтобы привлекать на работу в холдинги профессионалов, которые могут наладить эффективную работу.

Александр Лукашенко сказал, что специалистов нужно заинтересовывать: предлагать хорошую зарплату и давать квартиру.

- Специалистам надо платить. Специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда, - отметил Александр Лукашенко.

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