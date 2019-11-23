Житель Бреста пытался ввезти в Беларусь сыр и айфоны на 55 тысяч долларов

Более 50 айфонов изъяли у жителя Бреста. Фото с сайта Государственного таможенного комитета

Более 230 кг сыра и 58 айфонов и гарнитуры к ним водитель вез под видом товаров для личного пользования

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Сыр и телефоны он спрятал в дверях, перчаточном ящике, аптечке, под сиденьями и в самих сиденьях и других местах, сообщает Государственный таможенный комитет.

Автомобиль таможенники остановили в Жабинковском районе.

– Товары ввозились различными гражданами под видом товаров для личного пользования и уже в Бресте передавались владельцу. В дальнейшем организатор противоправной схемы намеревался их продать, – рассказали в комитете.

Товар изъят до решения суда, его общая стоимость превысила 110 тысяч рублей. Брестская таможня начала административный процесс.