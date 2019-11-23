2019-11-23T17:21:21+03:00
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КП Беларусь

В Минске откроется выставка работ Пабло Пикассо

Гости выставки смогут увидеть графику из частных европейских коллекций и керамику из фондов Национального художественного музея Беларуси
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Графику всемирно известного художника можно будет увидеть в Минске целый месяц. Фото PixabayГрафику всемирно известного художника можно будет увидеть в Минске целый месяц. Фото Pixabay
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Выставка работ «Пабло Пикассо. Параграфы» откроется в галерее LIBRA 26 ноября, сообщает агентство «Минск-Новости».

- Выставка включает в себя работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника», серии позднего творчества «Торос и торерос», «Война и мир». В проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Общая стоимость собрания, по информации владельцев, превышает один миллион евро, - сообщает сайт картиной галереи Г.Х Ващенко в Гомеле.

Именно в гомельская галерее эта экспозиция выставлялась до открытия в Минске. На выставке также можно будет увидеть керамику авторства Пикассо из фондов Национального художественного музея. Блюда, тарелки и вазы обычно экспонируются в зале европейского искусства этого музея.

Работы всемирно известного художника минчане смогут увидеть до 26 января. Также на экспозиции в LIBRA выставят керамику и скульптуру современных белорусских авторов Михаила Инькова, Павла Войницкого, Дмитрия Оганова, Александра Соколова, Елены Чепелевой, Лилии Нищик.

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