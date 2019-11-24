Сегодня вечером в польском городе Гливица пройдет финал детского «Евровидения»

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Всего в международном конкурсе песни примут участия представители 19 стран. Наша страна участвует в конкурсе с момента его учреждения в 2003 году, а белорусские исполнители дважды (в 2005 и 2007 годах) становились победителями детского «Евровидения».

В этом году Беларусь на конкурсе представит победившая в национальном отборе 14-летняя минчанка Елизавета Мисникова, она исполнит композицию «Пепельный» Накануне вечером, 23 ноября, состоялась генеральная репетиция конкурса. Выступления юных участников оценивало профессиональное жюри. Выставленные им оценки будут оглашены сегодня после завершения конкурса, они составят половину общего балла каждого исполнителя. Вторая половина оценки - голоса телезрителей. Трансляция конкурса каналами белорусского телевидения начнется в 18.00. Наша Лиза Мисникова выйдет на сцену «Гливица - Арена» под седьмым номером. В этом году правила конкурса позволяют телезрителям голосовать за участника от своей страны. Сделать это можно на сайте https://junioreurovision.tv/